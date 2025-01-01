В Прикамье мясокомбинат «Кунгурский» устранил все нарушения
Это подтвердили инспекторы Россельхознадзора
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ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» Пермского края устранил ранее выявленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.
Предприятие предоставило 4 марта все документы, необходимые для подтверждения устранения всех выявленных правонарушений ветеринарного законодательства. Это подтвердили и инспекторы управления при обследовании предприятия.
«Предприятие провело корректировку программы производственного контроля, увеличило количество лабораторных испытаний, что подтверждает добросовестное отношение к выпуску безопасной продукции», — прокомментировали в ведомстве.
Россельхознадзор продолжит мониторинг безопасности деятельности предприятия.
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