В Прикамье мясокомбинат «Кунгурский» устранил все нарушения Это подтвердили инспекторы Россельхознадзора Поделиться Твитнуть

ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» Пермского края устранил ранее выявленные нарушения. Об этом сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской республике и Пермскому краю.

Предприятие предоставило 4 марта все документы, необходимые для подтверждения устранения всех выявленных правонарушений ветеринарного законодательства. Это подтвердили и инспекторы управления при обследовании предприятия.

«Предприятие провело корректировку программы производственного контроля, увеличило количество лабораторных испытаний, что подтверждает добросовестное отношение к выпуску безопасной продукции», — прокомментировали в ведомстве.





Россельхознадзор продолжит мониторинг безопасности деятельности предприятия.









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