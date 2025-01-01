На мясокомбинате в Прикамье выявлены нарушения на производстве Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В январе и феврале 2025 года специалисты Россельхознадзора провели инспекцию на территории ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» и выявили нарушения, сообщает пресс-служба ведомства.

В частности, в производственном цехе мясные изделия (колбасы, сосиски) хранились в открытых пластиковых контейнерах с повреждениями и вблизи зоны отходов. Кроме того, незакрытое мясо подвергалось воздействию конденсата от системы кондиционирования, что создавало риск загрязнения.

Анализ данных системы «Меркурий» показал, что 19 декабря 2024 года была зафиксирована производственная операция, согласно которой сосиски «Аппетитные» якобы были произведены из куриного филе, шпика и меланжа, хотя эти ингредиенты фактически не использовались. Аналогичные нарушения обнаружены и в других документах, например, 6 февраля 2025 года была оформлена документация на вареную колбасу «Докторская», в составе которой указана тушка цыпленка-бройлера, которой на самом деле не оказалось.

4 марта ООО «Мясокомбинат «Кунгурский» было привлечено к административной ответственности в соответствии с ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ и оштрафовано.

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