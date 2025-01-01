Пермский музей запустил сбор пожертвований на воссоздание скелета трогонтериевого слона Собрать нужно 3 млн рублей Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Пермский краеведческий музей запустил фандрайзинговый проект «Собрать слона» для создания макета скелета трогонтериевого слона. Согласно данным, опубликованным на сайте поддержки музея, на реализацию плана необходимо собрать 3 млн руб.

«Собрать слона" — это не просто воссоздать древнее животное. Это — создать пространство для роста интереса к наукам о Земле, для непрерывного образования детей и взрослых. Это — возможность для каждого стать частью большого научного и культурного события», — сообщается на странице проекта.

На собранные средства авторы создадут научную копию скелета древнего животного в масштабе 1:1, которая будет размещена в новом музее «Пермский период» на территории Завода Шпагина. Экспонат станет самым крупным в коллекции. Поддержать проект может любой желающий, заполнив форму на сайте или обратившись по электронной почте.

Продолжительность проекта составляет 56 недель. В данный момент собрано 502,3 тыс. руб., участниками стали пять человек, сумма среднего благотворительного взноса составила 100,4 тыс. руб.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что в Пермском краеведческом музее идёт процесс комплектования экспозиции для нового музея «Пермский период». Общая площадь нового музейного пространства составит 2,8 тыс. кв. м, в новом здании будет около 7 тыс. экспонатов. В настоящее время происходит доукомплектование коллекции, целевые средства на реставрацию предметов из коллекций музея запланированы в 2,5 млн руб. Кроме того, ведётся подготовка к сборке научной копии скелета трогонтериевого слона, кости которого были найдены в Оханском районе Пермского края.

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