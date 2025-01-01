Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Для нового музея в Перми проводится реставрация экспонатов на 2,5 млн рублей Трогонтериевого слона «собирают» по программе фандрайзинга Поделиться Твитнуть

Пресс-служба Пермского краеведческого музея

Как сообщили «Новому компаньону» в Пермском краеведческом музее, идёт процесс комплектования экспозиции для нового музея «Пермский период», который разместится в здании «Литера Д1» на территории Завода Шпагина.

В новое здание переедут «Музей пермских древностей» с ул. Сибирской, 15 и Детский музейный центр с ул. Пермской, 78. Они получат площади, во много раз превышающие нынешние: общая площадь нового музейного пространства — 2800 кв. м, тогда как сейчас палеонтологическая экспозиция вместе с сервисными помещениями располагается на 450 кв. м, а Детский музейный центр — на 200 кв. м.

В связи с увеличением экспозиционных площадей планируется кратно увеличить количество экспонатов. Сейчас в «Музее пермских древностей» экспонируется 863 предмета, в новом здании их будет около 7 тыс..

В настоящее время происходит доукомплектование музейной коллекции: приобретение новых экспонатов, реставрация предметов из хранения.

Целевые средства на реставрацию предметов из коллекций музея запланированы в размере 2,5 млн руб.

В эту сумму входят, среди прочего, реставрация скелета пещерного медведя для зала «Плейстоцен». Скелет поступил в фонды ПКМ в 1999 году, экспонировался в постоянной экспозиции в архиерейском доме. С 2007 года (после переезда в Дом Мешкова) не экспонировался. Реставрация будет проводиться силами привлечённых аттестованных специалистов, возможно, профильных институтов РАН — Палеонтологического, Зоологического.

Из фонда книжных памятников будет отреставрирован второй том монографии Родерика Мурчисона «Геологическое описание Европейской России и хребта Уральского» 1849 года издания (на русском языке).

Для зала «Герои науки», где будут представлены три уровня научных исследований, значимых для Пермского края в прошлом и настоящем: глобальный, национальный и региональный, — планируется отреставрировать коллекции «отцов-основателей» музея: зоолога Сергея Ушкова, энтомолога Фёдора Гельцермана и других.

Среди новых приобретений музея особенно важное — научная копия скелета трогонтериевого слона в масштабе 1:1. Сейчас идёт подготовка к его сборке, а именно проводятся расчёты размеров костей скелета для дальнейшего 3D-сканирования. Этой работой заняты старший научный сотрудник Палеонтологического института им. А.А. Борисяка Российской академии наук, научный руководитель палеонтологической экспедиции Пермского краеведческого музея Евгений Мащенко, заведующая сектором естественно-исторических коллекций Пермского краеведческого музея Лариса Жужгова и хранитель коллекции зоологии Пермского краеведческого музея Евгения Выгузова.

В распоряжении Пермского краеведческого музея есть не все кости трогонтериевого слона, поэтому для макета необходимо подобрать аналоги недостающих — например, кости скелета мамонта из музейных фондов — и рассчитать процент их увеличения.

Средства на эти исследования и воссоздание скелета слона собирались в ходе специальной акции — «Собери слона». Сейчас музей планирует следующую аналогичную акцию, для чего создаётся специальный интернет-сайт.

Татьяна Вострикова, директор Пермского краеведческого музея:

— «Прислониться» к слону хотят многие, это очень приятно. Мы уже имеем спонсорский вклад от одной из российских компаний, которая занимается изготовлением сценического театрального оборудования. Интерес к пермскому слону проявляют и пермские компании. В прошлом году у нас была разработана фандрайзинговая компания под названием «Собрать слона», благодаря которой у нас уже есть полмиллиона живых денег на создание скелета. Мы будем активно выходить с предложениями к меценатам, спонсорам, предпринимателям, предприятиям стать участниками этого большого, знакового события в науке и в музейной сфере. Как собрать слона, с технической точки зрения нам понятно, но всё, что связано с популяризацией истории об этом — это большая, динамичная, ёмкая междисциплинарная партнёрская история. Мы хотим, чтобы круг друзей слона становился шире.

В новой экспозиции будут впервые показаны ископаемые животные из Оханского местонахождения, найденные во время недавних раскопок. В экспозицию войдут подлинные кости восьми животных: лося, оленя, шерстистого носорога, ископаемого бизона, сайгака, полёвки, хищного млекопитающего размерного класса лисицы, ископаемой лошади.

Из фондов музея придут ископаемые животные эпохи плейстоцена: барсук, дикобраз, заяц, лось и другие, которые последний раз экспонировались на временных выставках в 2010 и 2011 годах.

Среди оригинальных новых экспонатов — коллекция песков из бассейнов разных акваторий России и мира. В этой коллекции, собранной за 15 лет, — более 180 единиц хранения. Коллекция содержит микрочастицы морских звезд, кораллов и других беспозвоночных и демонстрирует геологические процессы и эволюционные этапы.

Расширится экспозиция, посвящённая собственно пермскому периоду. В ней появятся материалы из местонахождений пермского возраста с территории Пермского края, в том числе местонахождения «Ключики», где Пермский краеведческий музей проводил раскопки в 2012-2013 годах, а также горные породы, поступившие в фонды за последние 15 лет, в том числе коллекция солей Верхнекамского месторождения.

В этот же раздел экспозиции войдут научные копии скелетов и отдельных костей пермских ящеров, созданные в ПИН РАН и долго не экспонировавшиеся, например, череп биармозуха.

Планируется доукомплектование коллекции.

Будут закуплены экспонаты беспозвоночных животных морей мезозоя и кайнозоя согласно программе комплектования, разработанной Палеонтологическим институтом РАН при проведении аудита коллекций Пермского краеведческого музея в 2010-2011 годах.

Для залов «Визитка» и «Герои науки» необходимы материалы по современным научным исследованиям, в том числе — с предприятий и организаций Пермского края. В этой части музей открыт к сотрудничеству с предприятиями и вузами. В залах музея запланировано размещение сменных модулей для интеграции партнёров и спонсоров.

Как уже сообщалось, общая сумма средств на реализацию проекта создания музея «Пермский период» — 294,2 млн руб.

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