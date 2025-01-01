В Прикамье оштрафовали поставщика курятины в кафе, где отравились десятки людей Нарушения обнаружили специалисты Россельхознадзора Поделиться Твитнуть

Фото: 2Gis

В феврале 2025 года специалисты Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртии и Пермскому краю осуществили внеочередную инспекцию деятельности ИП Давлятова, занимающегося мясопереработкой в Перми, и зафиксировали ряд отклонений от норм, сообщили в пресс-службе ведомства.

В ходе проверки выяснилось, например, что у предпринимателя отсутствовали ветеринарные сопроводительные бумаги на курятину, а регистрация входящих ветеринарных документов в системе «Меркурий» производилась с задержкой.

Кроме того, декларация соответствия на полуфабрикаты из мяса птицы (цыплят-бройлеров, кур) была аннулирована управлением в связи с отсутствием обязательных исследований на радионуклид (цезий-137), что является необходимым условием декларирования.

В результате предпринимателя привлекли к административной ответственности и 4 марта вынесли постановление о наложении штрафа.

Как отмечает Properm.ru, именно ИП Давлятов владеет пермской торговой базой на ул. Лодыгина, 5, откуда поставлялись полуфабрикаты в кунгурское кафе «Шаурма Космос», где в январе отравились десятки людей.

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