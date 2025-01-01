Алёна Бронникова Роспотребнадзор требует приостановить работу двух точек общепита в Перми В них были найдены нарушения Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю направило в Свердловский районный суд Перми иски о приостановлении деятельности двух точек общественного питания. Одна из них находится на ул. Лодыгина, 5, вторая — на ул. Революции, 68б.

По данным пресс-службы суда, при проверке организации на ул. Лодыгина выявлены нарушения норм хранения мяса, отсутствие моечных ванн, средств дезинфекции и холодильного оборудования для хранения сырья и полуфабрикатов. Выявленные несоблюдения норм несут риск возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений потребителей. Заседание по иску назначено на 5 февраля.

Отмечается, что обследование предприятия индивидуального предпринимателя проведено в ходе санитарно-эпидемиологического расследования причин отравления жителей Кунгура после употребления еды в кафе «Шаурма Космос», изготовителем которой является данный ИП. Название заведения не указано.

Также будет рассмотрено дело об административном правонарушении по работе «Настоящей пекарни» у автовокзала, на ул. Революции, 68б. Как отмечает «Рифей», работа кафе была приостановлена с 3 февраля. В заведении отсутствовала холодная и горячая вода, готовая продукция продавалась с истёкшим сроком годности, что тоже могло стать причиной массовых отравлений.

Кафе «Настоящая пекарня» работают по франшизе. В «2ГИС» содержатся данные о 13 действующих точках под этим названием в Перми.

Напомним, в конце января в Кунгуре были зарегистрированы первые случаи заболевания острыми кишечными инфекциями. Все пострадавшие покупали продукцию в кафе «Шаурма Космос» предпринимателя Шухрата Имомова. По информации Роспотребнадзора, источником отравления стал возбудитель сальмонеллёза. Заведение закрыли, владельца задержали, по факту отравления возбуждено уголовное дело. В начале недели минздрав сообщил, что с симптомами отравления после употребления продукции в данном кафе в медицинские организации обратились 73 человека, среди них 25 детей.

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