Пермяку, спасшего ребёнка от отчима, вручили благодарственное письмо Отчима обвиняют в истязании несовершеннолетнего Поделиться Твитнуть

Фото: Уполномоченный по правам ребёнка в Пермском крае

Мужчина, спасший 9-летнего мальчика от нетрезвого отчима, был удостоен награды. Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребёнка в Пермском крае, за активную гражданскую позицию и защиту ребёнка от противоправных действий детский омбудсмен Светлана Денисова вручила Андрею Яцуну Благодарственное письмо.

«Воспитывая двоих детей — дочку и сына, Андрей Анатольевич не смог остаться равнодушным к беде мальчика, который в тот момент просил о помощи. Эта история напоминает о важности бдительности и готовности вмешаться, когда речь идёт о защите детей. Уполномоченный по правам ребёнка призывает всех граждан не оставаться равнодушными и сообщать о любых случаях жестокого обращения с детьми», — отмечает Светлана Денисова.

Напомним, 1 марта в Перми на ул. Солдатова ребёнок выбежал на улицу в пижаме, спасаясь от пьяного отчима. Мальчик кричал о помощи, жалуясь на побои. Неподалёку оказался сосед, Андрей Яцун, он и спас ребёнка. Инцидент вызвал общественный резонанс. Отчим Евгений Овсюков был задержан и обвинён в истязании пасынка. Сейчас он заключён под стражу на два месяца.

Сам Овсюков признался, что в день инцидента выпил пиво, что спровоцировало конфликт с сожительницей, после чего он ушёл в ванную и попросил её сына принести сигареты. Когда мать мальчика узнала, что он выполнил его просьбу, начала его отчитывать. Мужчина вмешался в ссору и нанёс мальчику удары. По словам Овсюкова, пасынка он ударил рукой по лицу один раз.

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