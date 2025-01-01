Житель Перми, который избил 9-летнего пасынка, объяснил за что Поделиться Твитнуть

Мужчина, обвиняемый в истязании 9-летнего пасынка, попал на камеру наблюдения у подъезда. Он вышел на улицу, чтобы поймать убежавшего от побоев ребёнка

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Согласно информации RT, полученной от источника в правоохранительных органах, отчим, от которого мальчик искал защиты у соседей в Перми, объяснил причину избиения пасынка.

По словам собеседника издания, мужчина признался, что в день инцидента выпил 1,5 литра пива. Это вызвало недовольство его жены и спровоцировало конфликт. После этого, как утверждает источник, мужчина ушёл в ванную и попросил пасынка, сына его сожительницы, принести сигареты.

Когда мать мальчика узнала, что он выполнил просьбу отчима, она начала его отчитывать. Мужчина вмешался в ссору, высказывая претензии и жене, и ребёнку. В этот момент, по данным источника, он нанёс мальчику удары.

Отчим утверждал, что в гневе ударил пасынка рукой по лицу один раз. На стене были обнаружены следы крови, происхождение и принадлежность которой устанавливаются, сообщает RT.

Напомним, 1 марта в Перми на ул. Солдатова ребёнок в пижаме выбежал на улицу, спасаясь от пьяного отчима. Мальчик умолял о помощи, жалуясь на побои и попытки утопления. Его спас сосед. После общественного резонанса мужчина был задержан и обвинён в истязании ребёнка. Сейчас мужчина заключён под стражу на два месяца.

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