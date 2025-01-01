В Пермском крае умерла женщина, которую искусали бродячие собаки Врачи боролись за её жизнь больше недели Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ночь на 6 марта скончалась пожилая женщина, на которую в конце февраля в Красновишерске напали собаки. Об этом написала в своём телеграм-канале глава Красновишерского округа Анна Мельчарик.

Мельчарик пояснила, что врачи больше недели боролись за жизнь женщины, но в ночь на 6 марта она умерла.

«Это большое горе для семьи и тех, кто знал Надежду Ивановну (так звали пострадавшую - ред.)», — отметила чиновница и выразила соболезнования родным и близким умершей.

Напомним, днём 24 февраля на ул. Толстого в Красновишерске на 76-летнюю женщину напала стая собак. С многочисленными травмами пенсионерку доставили в больницу Соликамска. Врачи оценивали её состояние как тяжёлое.

После происшествия прокуратура начала проверку, а следователи СК задержали руководителя МКУ Красновишерска, ответственного за отлов бродячих собак на территории округа. Возбуждено уголовное дело по факту халатности.

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