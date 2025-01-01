В Пермском крае после нападения собак на пенсионерку задержали директора МКУ Её допрашивают в качестве подозреваемой Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

По указанию руководителя СУ СКР по Пермскому краю Дениса Головкина следователи задержали директора муниципального казенного учреждения (МКУ) в Красновишерске. Её подозревают в халатности.

Как установили следователи, должностные лица МКУ вели ненадлежащую деятельность по обращению с животными без владельцев. Это привело к тому, что стая собак, состоящая из не менее девяти особей, напала на женщину 1949 г.р. Ей причинили множественные укушенные раны различной степени тяжести.

После задержания директора муниципального казенного учреждения следователи начали её допрос в качестве подозреваемой. Следствие будет ходатайствовать в суд об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ей будет предъявлено обвинение.

Напомним, инцидент произошёл днём 24 февраля на ул. Толстого в Красновишерске. С многочисленными травмами пенсионерку доставили в больнице Соликамска. Ее состояние оценивается как тяжёлое. После происшествия прокуратура начала проверку.

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