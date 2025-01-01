В Прикамье стая собак напала на пенсионерку в Красновишерском округе Женщину госпитализировали, а прокуратура проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В начале этой недели на пожилую женщину в Красновишерске набросилась стая бродячих собак и сильно её покусала. После нападения пенсионеру госпитализировали в Соликамск. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По данным ведомства, происшествие случилось 24 февраля в районе дома № 48 по ул. Толстого. После госпитализации женщине оказывают необходимую медицинскую помощь.

Сейчас прокуратура проводит проверку. В ходе проверочных мероприятий ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными. После этого, если прокуратура найдёт основания, то прокуратура примет меры реагирования.

Также на контроль поставлен ход процессуальной проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами.

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