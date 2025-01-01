Завершается строительство детской поликлиники в Мотовилихинском районе Перми В здании идёт отделка внутренних помещений Поделиться Твитнуть

Пресс-служба правительства Пермского края

В Мотовилихинском районе Перми возведение детской поликлиники на ул. Шмидта, 56 вышло на финишную прямую. Как сообщили в министерстве строительства региона, уже завершается внутренняя отделка на втором и третьем этажах здания.

Здесь строители проводят пусконаладку инженерных систем, монтаж подвесных потолков, красят стены и укладывают линолеум.

Новая поликлиника рассчитана на 350 посещений в смену. Приём будут вести терапевты, узкие специалисты, предусмотрены лаборатория, кабинеты хирургии, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, кабинет инфекционных заболеваний с отдельным входом, рентген на три места. Также в здании расположатся дневные специализированные стационары по профилям «Офтальмология» и «Педиатрия» и клинико-диагностическая лаборатория.

Планируется, что медицинские услуги в поликлинике будут получать 14 тыс. маленьких пациентов Мотовилихинского района.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», к устройству фундамента подрядчик приступил в сентябре 2023 года. Работы выполняет ООО «СтройПерспектива», которое возвело поликлинику по ул. Карпинского, 87г и завершило стройку по ул. Шишкина, 20а. Оба эти здания, как и корпус в м/р Садовом, имеют один проект, одобренный Минстроем РФ. Помимо этого, аналогичная поликлиника построена в Свердловском районе Перми.

Добавим, средства на возведение поликлиники выделены из бюджета Пермского края в рамках региональной Адресной инвестиционной программы.

За последние четыре года в Перми были построены четыре детские поликлиники, новое медицинское учреждение появилось в Кудымкаре. В п. Углеуральском Губахинского округа открылась поликлиника с педиатрическим отделением.

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