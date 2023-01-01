Строительством новой детской поликлиники в Перми займётся ООО «СтройПерспектива» Из краевого бюджета компания получит более 428 млн рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Подведены итоги конкурса на строительство детской поликлиники на участке по ул. Шмидта, з/у 56а в Мотовилихинском районе Перми. Победителем стало пермское ООО «СтройПерспектива», предложившее выполнить работы за 428,2 млн руб. Об этом сообщается на портале госзакупок. Деньги на строительство выделят из краевого бюджета.

В минзакупок сообщили, что компания-победитель имеет большой опыт в строительстве социальных объектов. Именно эта организация после ухода прежнего подрядчика достроила детскую поликлинику в Кировском районе (ул. Шишкина, 10а), выполнив все работы с соблюдением графика.

Согласно техзаданию, новая поликлиника (рассчитана на приём 350 пациентов в день) будет иметь три этажа, общая площадь здания превысит 5 тыс. кв. м.

В поликлинике разместятся кабинеты педиатров и профильных специалистов, дневные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», клинико-диагностическая лаборатория.

Строительство поликлиники планируется на 2023-2025 годы.

В июне был выбран подрядчик на проектирование и возведение поликлиники в д. Кондратово Пермского муниципального округа.

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