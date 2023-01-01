Выбран подрядчик на строительство поликлиники в Кондратово Работы почти за 270 млн рублей выполнит «ЖБК-Инвест» Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Выбран подрядчик на проведение работ по подготовке проектной документации, выполнение инженерных изысканий и строительству поликлиники в д. Кондратово Пермского муниципального округа. Информация появилась на портале госзакупок без указания победителя.

Единственная заявившаяся на конкурс компания выполнит условия контракта за 269 млн 871 тыс. руб. (это на 10 тыс. руб. меньше максимальной цены). Согласно техзаданию, работы должны начаться 1 июля 2023 года, а завершиться до 17 марта 2025 года.

В минстрое региона уточнили, что победителем закупки стало ООО «СЗ «ЖБК-Инвест» из Перми (входит в холдинг Yarus Group). В ближайшее время управление капитального строительства Пермского края заключит с Обществом договор.

В новой поликлинике с пропускной способностью 100 посещений в смену будет организован полный цикл медицинской помощи взрослому населению. В помещениях учреждения разместятся кабинеты узких специалистов, процедурные, кабинеты УЗИ и функциональной диагностики. Кроме того, будет организован блок рентгендиагностики и дневной стационар по терапевтическому профилю на шесть коек.

Первоочередная задача подрядчика — разработка проекта до конца года.

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