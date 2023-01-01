В Перми стартовало строительство детской поликлиники на Садовом
Она станет пятым новым медучреждением подобного рода в городе
На участке по ул. Шмидта, 56а в Перми началось строительство трёхэтажной детской поликлиники, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.
По информации регионального минстроя, сейчас подрядчик
возводит фундамент будущего здания: рабочие продолжают армирование и заливку
бетона для монолитного пола подвала, приступили к армированию его наружных
стен.
Новая поликлиника рассчитана на 350 пациентов в день. В ней
на площади 5 тыс. кв. м разместятся кабинеты хирургии, инфекционных
заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи,
педиатрии и профильных специалистов. Кроме того, там будут дневные
специализированные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также
клинико-диагностическая лаборатория.
«Сейчас большинство филиалов ГДКП №1, где лечат детей
Мотовилихинского района, разбросаны по разным адресам и размещаются не в
отдельных зданиях, а зачастую на первых этажах жилых домов. В строящемся
трёхэтажном корпусе… медпомощь смогут получать 14 тыс. ребят с Садового и
соседних микрорайонов», – прокомментировал начало стройки в своём
telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.
Ранее «Новый компаньон» сообщал, что подрядчиком на объекте
выступает пермское ООО «СтройПерспектива», которое возвело поликлинику на
ул. Карпинского, 87г и завершило стройку на ул. Шишкина, 20а. Оба эти здания,
как и корпус в м/р Садовый имеют один проект, одобренный минстроем РФ. Помимо
этого, аналогичная поликлиника построена в Свердловском районе Перми.
Подрядчик предложил выполнить работы на новом объекте за
428,2 млн руб. Средства направлены из регионального бюджета в рамках Адресной
инвестиционной программы Пермского края. Строительство планируется завершить в
2025 году.
Новая поликлиника станет уже пятым детским медучреждением
первичного звена здравоохранения, построенным в Перми за последние три года.
Кроме того, современное здание детской поликлиники появилось в Кудымкаре.
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