В Перми стартовало строительство детской поликлиники на Садовом Она станет пятым новым медучреждением подобного рода в городе Поделиться Твитнуть

На участке по ул. Шмидта, 56а в Перми началось строительство трёхэтажной детской поликлиники, сообщается на сайте губернатора и правительства Пермского края.

По информации регионального минстроя, сейчас подрядчик возводит фундамент будущего здания: рабочие продолжают армирование и заливку бетона для монолитного пола подвала, приступили к армированию его наружных стен.

Новая поликлиника рассчитана на 350 пациентов в день. В ней на площади 5 тыс. кв. м разместятся кабинеты хирургии, инфекционных заболеваний, лучевой диагностики, физиотерапии, неотложной медицинской помощи, педиатрии и профильных специалистов. Кроме того, там будут дневные специализированные стационары по профилю «Офтальмология» и «Педиатрия», а также клинико-диагностическая лаборатория.

«Сейчас большинство филиалов ГДКП №1, где лечат детей Мотовилихинского района, разбросаны по разным адресам и размещаются не в отдельных зданиях, а зачастую на первых этажах жилых домов. В строящемся трёхэтажном корпусе… медпомощь смогут получать 14 тыс. ребят с Садового и соседних микрорайонов», – прокомментировал начало стройки в своём telegram-канале губернатор Дмитрий Махонин.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что подрядчиком на объекте выступает пермское ООО «СтройПерспектива», которое возвело поликлинику на ул. Карпинского, 87г и завершило стройку на ул. Шишкина, 20а. Оба эти здания, как и корпус в м/р Садовый имеют один проект, одобренный минстроем РФ. Помимо этого, аналогичная поликлиника построена в Свердловском районе Перми.

Подрядчик предложил выполнить работы на новом объекте за 428,2 млн руб. Средства направлены из регионального бюджета в рамках Адресной инвестиционной программы Пермского края. Строительство планируется завершить в 2025 году.

Новая поликлиника станет уже пятым детским медучреждением первичного звена здравоохранения, построенным в Перми за последние три года. Кроме того, современное здание детской поликлиники появилось в Кудымкаре.

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