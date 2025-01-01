В центре Перми сгорели «Жигули» О пострадавших не сообщается Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канал "ЧП Пермь"

Днём 5 марта в Перми недалеко от перекрестка улиц Луначарского и Попова произошло возгорание стоящего на проезжей части автомобиля ВАЗ. Видеозапись с полыхающей машиной распространилась в соцсетях.

Как сообщили очевидцы, на место приехали пожарные. На публикуемых в сети видео видно, что грузовик спасателей находится рядом с полыхающей машиной.

«Горела машина по ул. Луначарского, 97, около «Товаров Прикамья». Пожарные сработали оперативно», — написали пользователи соцсетей.

Как рассказали в пресс-службе МЧС по региону, возгорание произошло в процессе движения, и данный инцидент квалифицирован как ДТП. В связи с этим комментарии по инциденту должны дать в Госавтоинспекции. Между тем, в полицейском ведомстве пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, в конце февраля в одном из заброшенных зданий на ул. Ярославского в Перми вспыхнул пожар. Видео инцидента появилось в социальных сетях. К месту вывоза направились пожарно-спасательные подразделения. Во время происшествия никто не пострадал.

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