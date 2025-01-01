В Перми вспыхнул пожар в заброшенном здании В ходе происшествия никто не пострадал Поделиться Твитнуть

Скриншот видео ТГ-канала "ЧП Пермь"

В одном из заброшенных зданий на ул. Ярославского в Перми вспыхнул пожар. Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах — двухэтажный дом, а из окон валит густой дым.

Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, днём 28 февраля в экстренные службы поступила информация о загорании неэксплуатируемого здания на ул. Ярославского. К месту вывоза направились пожарно-спасательные подразделения.

По указанному адресу приехали спасатели в количестве 19 человек и четыре спецмашины.

Огнеборцы установили, что внутри двухэтажного дома происходит горение. Площадь пожара составила 15 кв. м.

Спасатели потушили огонь. Во время происшествия никто не пострадал.

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