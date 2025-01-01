В Перми вспыхнул пожар в заброшенном здании
В ходе происшествия никто не пострадал
В одном из заброшенных зданий на ул. Ярославского в Перми вспыхнул пожар. Видео инцидента появилось в социальных сетях. На кадрах — двухэтажный дом, а из окон валит густой дым.
Как сообщили в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю, днём 28 февраля в экстренные службы поступила информация о загорании неэксплуатируемого здания на ул. Ярославского. К месту вывоза направились пожарно-спасательные подразделения.
По указанному адресу приехали спасатели в количестве 19 человек и четыре спецмашины.
Огнеборцы установили, что внутри двухэтажного дома происходит горение. Площадь пожара составила 15 кв. м.
Спасатели потушили огонь. Во время происшествия никто не пострадал.
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