Пермский девелопер получил разрешение строительства дома по улице Елькина Дом будет высотой до 25 этажей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермское ООО «СЗ «Империя» получило положительное заключение негосударственной экспертизы на проект строительства многоквартирного дома по ул. Елькина, 12 в Перми. Согласно данным Единого государственного реестра заключений экспертизы проектной документации, заключение было выдано 20 февраля.

Экспертиза была проведена вологодским ООО «Межрегиональный экспертный центр № 1». Проект подготовила пермская проектно-строительная фирма «Финист».

Место под строительство находится на участке, ограниченном ул. Елькина и долиной реки Данилихи. По данным публичной кадастровой карты, его площадь составляет 2,9 тыс. кв. м.

О планах строительства дома на участке по соседству с новостройкой от «Орсо групп» стало известно в 2022 году. Для реализации проекта «Империя» предложила повысить плотность и этажность застройки участка с 10 до 25 этажей. На комиссии по ПЗЗ тогда был представлен проект многоквартирного жилого комплекса площадью почти в 11 тыс. кв. м, вызвавший дискуссию среди экспертов.

Краевые власти в 2024 году поручили спецзастройщику подготовить проект планировки территории. В задании сообщалось, что в здании будут предусмотрены помещения общественного назначения и автостоянка.

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