Алёна Бронникова
В Перми подготовят проект планировки территории под новый дом на улице Елькина
Разработкой проекта займётся ООО СЗ «Империя»
Специализированный застройщик «Империя» разработает проект планировки территории на земельном участке по ул. Елькина, в микрорайоне Громовском. Приказ о подготовке документации от 30 августа опубликован на сайте минимущества Пермского края.
Речь идёт об участке, ограниченном ул. Елькина и долиной реки Данилихи. Срок подготовки проекта составляет два года со дня подписания приказа. В задании на выполнение инженерных изысканий сообщается, что на территории планируется разместить многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой.
Ранее девелопер уже заявлял о планах строительства нового жилого дома по ул. Елькина, 12. В июне 2022 года комиссия по ПЗЗ рассмотрела предложение «Империи» о повышении на данном участке высотности с 10 до 25 этажей и плотности строительства. Представители компании представили эскизный проект многоквартирного жилого комплекса с площадью почти в 11 тыс. кв. м, вызвавший дискуссию среди экспертов.
По данным checko.ru, ООО СЗ «Империя» было зарегистрировано в Перми в 2019 году Александром Веселковым и Евгением Гавкиным, в июне прошлого года последний избавился от своей доли в компании. Основной вид деятельности ООО — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам прошлого года компания потерпела убытки в 1,3 млн руб. Учредитель и директор Александр Веселков также является учредителем и руководителем ООО СЗ «Виртуоз», которое в данный момент возводит ЖК Good life на Парковом.
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