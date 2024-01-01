Алёна Бронникова В Перми подготовят проект планировки территории под новый дом на улице Елькина Разработкой проекта займётся ООО СЗ «Империя» Поделиться Твитнуть

Министерство строительства Пермского края

Специализированный застройщик «Империя» разработает проект планировки территории на земельном участке по ул. Елькина, в микрорайоне Громовском. Приказ о подготовке документации от 30 августа опубликован на сайте минимущества Пермского края.

Речь идёт об участке, ограниченном ул. Елькина и долиной реки Данилихи. Срок подготовки проекта составляет два года со дня подписания приказа. В задании на выполнение инженерных изысканий сообщается, что на территории планируется разместить многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения и автостоянкой.

Ранее девелопер уже заявлял о планах строительства нового жилого дома по ул. Елькина, 12. В июне 2022 года комиссия по ПЗЗ рассмотрела предложение «Империи» о повышении на данном участке высотности с 10 до 25 этажей и плотности строительства. Представители компании представили эскизный проект многоквартирного жилого комплекса с площадью почти в 11 тыс. кв. м, вызвавший дискуссию среди экспертов.

По данным checko.ru, ООО СЗ «Империя» было зарегистрировано в Перми в 2019 году Александром Веселковым и Евгением Гавкиным, в июне прошлого года последний избавился от своей доли в компании. Основной вид деятельности ООО — деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика. Уставный капитал — 100 тыс. руб. По итогам прошлого года компания потерпела убытки в 1,3 млн руб. Учредитель и директор Александр Веселков также является учредителем и руководителем ООО СЗ «Виртуоз», которое в данный момент возводит ЖК Good life на Парковом.

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