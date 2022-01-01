Мария Сыропятова Поспорили о высотке Вместо двухэтажки в долине реки Данилиха может появиться 25-этажный дом Поделиться Твитнуть

Примерная схема расположения 25-этажного дома на ул.Елькина в Перми

На земельном участке с двухэтажным жилым домом по адресу Пермь, ул.Елькина,12 в микрорайоне «Громовский» может появиться 25-этажный жилой дом. Проект изменения зонирования с этажностью в 25 этажей был направлен на публичные слушания краевой комиссией по подготовке правил землепользования и застройки.

Инициатива по изменению зонирования принадлежит застройщику ООО СЗ «Империя». На земельном участке в 2,9 тыс. кв.м девелопер предлагает установить зону многоэтажной и среднеэтажной жилой застройки (Ж-1) с плотностью в 3,73 и подзоной в 25 этажей. Сейчас коэффициент плотности застройки на участке составляет 2,22, а этажность ограничена 10 этажами. Земельный участок находится в окружении 10-этажных жилых домов.

Представители ООО СЗ «Империя» представили эскизный проект многоквартирного жилого комплекса с площадью почти в 11 тыс. кв.м Также в мэрию Перми для рассмотрения направлено соглашение о развитии социальной инфраструктуры, увязанное со строительством многоэтажки.

Инсоляция

Возможность появления 25-этажного жилого комплекса на участке размером в 2,9 тыс. кв.м в районе жилой застройки 10-этажными домами вызвал дискуссию на комиссии по подготовке правил землепользования и застройки.

«Уже сейчас видно, что 25-этажное здание не вписывается рядом 10-этажками, — отметил генеральный директор «Орсо-групп» Михаил Бесфамильный, компания которого возводит жилой комплекс в 10 этажей на соседнем участке. — Мы рассматривали этот участок для строительства, и у разных проектировщиков 25-этажное здание по требованиям инсоляции не проходило».

Михаил Бесфамильный обратил внимание, что правила в мастер-плане города Перми устанавливались не для того, чтобы потом с застройщиков «собирать средства на социалку». Повысить этажность можно, выпалив в городской бюджет средства на социальную инфраструктуру.

«Заявитель настаивает, что в любом случае проект будет проходить экспертизу, — отметила министр по управлению имуществом и градостроительной деятельности Пермского края Лариса Ведерникова. — И если не будет проходить по требованиям инсоляции, то может быть построено здание не в 25, а, например, в 16 этажей».

«Здание мы делаем вертикально, чтобы оно не стесняло застройку. Здание окружено панельными домами и высотка будет акцентом», — прокомментировала ситуацию представитель компании-инициатора проекта.

Михаил Бесфамильный попросил обратить внимание на мастер-план Перми и посмотреть, где в Перми ставятся «акценты» по высотной застройке, в том числе 25-этажные здания. Михаил Бесфамильный предложил выслушать мнение главного архитектора Пермского края Артема Габдрахманова, мнение которого лучше знать до направления проекта смены зонирования на публичные слушания.

Лариса Ведерникова отметила, что заключения главного архитектора Пермского края Артема Габдрахманова нет. А он сам отсутствует на заседании комиссии по подготовке правил землепользования и застройки из-за подготовки краевого градостроительного совета.

По словам представителя компании инициатора строительства 25-этажного жилого комплекса, требования по инсоляции при развороте здания будут пройдены.

«Стояла задача создать комфортную среду для жителей окружающих домов и жителей, которые будут жить в этом доме. В чем заключалась задача? Это максимальное количество озеленения, площадок для отдыха и достаточное количество машиномест. И одна из самых главных, конечно, это инсоляция. И инсоляция у нас проходит, что для 16 этажей, что для 25 этажей. И задача стояла так, чтобы минимизировать тени, от которых страдает наш город. Если мы строим 25-этажку, то сокращаем пятно застройки, освобождаем место под благоустройство и сокращаем количество теней», — прокомментировал ситуацию представитель компании-застройщика.

Михаил Бесфамильный обратил внимание, что у застройщика есть возможность построить на участке 10-этажное здание с коэффициентом плотности в 2,22.

Озеленение, машиноместа и благоустройство

Архитектор Александр Сушков обратил внимание, что в результате появления нового жилого дома увеличится количество жителей и автомобилей. Начальник департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Мария Норова попросила уточнить, как будут решаться вопросы благоустройства.

«Как будут решаться вопросы с парковками, со спортивными и детскими площадками? — задала вопрос Мария Норова. — Где они будут у вас размещаться? Это все вопросы возникнут, когда жители купят у вас квартиру. Хороший вид — это прекрасно. Но есть примитивные вопросы, где им машину припарковать и куда выйти с детьми погулять».

Представители компании, инициатора строительства дома ответили, что проектом предусмотрены двухуровневые парковки и закрытый двор без машин с отдельным заездом.

«Мастер-план —это юридически не документ, а некая идеология, которая формулирует определенные принципы, — отметила замглавы администрации Перми Елена Гонцова, курирующая блок земельно-имущественных отношений. — Документом являются генплан и правила землепользования и застройки (ПЗЗ). И если ПЗЗ позволяют юридически рассматривать, значит мы можем, должны и обязаны их рассматривать. Есть амбициозная задача по количеству возводимого жилья, эта задача должна быть реализована. При принятии решения предлагаю это учитывать».

По мнению Елены Гонцовой, земельные ресурсы в городе ограничены, и они должны использоваться с максимальной экономической эффективностью. При этом она отметила, что «ни один застройщик не получит разрешение на строительство, не запроектировав дом по всем требованиям». А комиссия по подготовке правил землепользования и застройки определяет только возможность строительства подобного дома.

По словам Ларисы Ведерниковой, комиссия по подготовке правил и землепользования 9 июня 2022 года принимает решение о направлении на публичные слушания.

«Хотелось бы услышать мнение жителей, — отметила Лариса Ведерникова. — С учётом мнение жителей после публичных слушаний будет принято окончательное решение».

При этом мнения главного архитектора города Перми, замначальника департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми Дмитрия Лапшина и главного архитектора Пермского края, замминистра по управлению имуществом и градостроительной деятельностью региона Артёма Габдрахманова будут обязательно учтены. Однако, это предлагается сделать при рассмотрении вопроса уже после прохождения публичных слушаний. Лариса Ведерникова также обратила внимание инициаторов строительства жилого комплекса на необходимость более детальной проработки вопросов по благоустройству территории при презентации проекта.

В результате голосования только один член комиссии по подготовке правил землепользования и застройки Михаил Бесфамильный проголосовал против направления проекта на публичные слушания. Остальные проголосовали «за».

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