В Пермском крае приставы опечатали ещё пять точек общепита Кафе, чебуречные и пекарню временно закрыли в Чусовом и Перми Поделиться Твитнуть

УФССП России по Пермскому краю

На основании судебных решений в Чусовом судебные приставы опечатали кафе «Караван» и «Шаурма» и две «Чебуречные». В этих точках общепита ранее выявили грубые нарушения санитарных требований. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ФССП по Пермскому краю.

В частности, в кафе отсутствовали водо- и теплоснабжение, канализация и не было санузлов. Также не соблюдался принцип поточности технологических процессов, пищевая продукция проходила без маркировок и сопроводительных документов, а к работе допускали сотрудников без медицинского освидетельствования и гигиенического обучения.

Суд признал индивидуальных предпринимателей виновными и назначил наказание в виде приостановления деятельности. После этого судебные приставы выехали по адресам и опечатали павильоны. Кафе «Караван» закрыли на 15 суток, «Чебуречную» по ул. Ленина, 24 на 20 суток, «Шаурма» на 30 суток. Самый длительный срок приостановления деятельности выбрали для «Чебуречной» по ул. Трактовой, 1а — 90 суток.

Кроме того, в Перми судебные приставы Свердловского района провели исполнительные действия по приостановлению деятельности пекарни «Хлебница» на Комсомольском проспекте, 60 (об этом «Новый компаньон» уже писал). В этой точке сети не было достаточно оборудования для полноценного технологического процесса. Помещение, где замешивалось тесто и готовились начинки, использовалось как склад продуктов и раздевалка сотрудников. На предприятии допускались встречные потоки сырых полуфабрикатов и готовой продукции. Эти нарушения могли привести к возникновению и распространению инфекционных заболеваний. Поэтому ООО «Витрина» запрещено оказывать услуги общественного питания в пекарне «Хлебница» в течение 30 суток.

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