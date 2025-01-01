Приостановлена деятельность ещё одной пекарни «Хлебница» в Перми Суд закрыл её на 30 суток Поделиться Твитнуть

Зарина Ситдикова

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю провели внеплановую выездную проверки пекарни «Хлебница», расположенную по адресу: Пермь, пр. Комсомольский, 60 и выявили нарушения санитарных требований, сообщили в пресс-службе ведомства.

В частности, в процессе производства пищевой продукции не соблюдались принципы последовательности и непрерывности технологических операций. Отмечались пересекающиеся потоки сырья, полуфабрикатов, не прошедших обработку, и готовых блюд. Предприятие испытывает дефицит необходимого оборудования для надлежащего осуществления технологического процесса.

В связи с выявленными нарушениями, представляющими опасность для жизни и здоровья потребителей, сотрудники Управления составили протокол о временном приостановлении деятельности ООО «Витрина» в сфере общественного питания (владельца указанного заведения). Для принятия решения по данному инциденту материалы были переданы в Свердловский районный суд.

Решением суда ООО «Витрина» признано виновным, назначено наказание в виде административного приостановления деятельности кафе «Хлебница» на срок 30 суток.

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