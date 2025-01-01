В Пермском крае простятся с бойцом СВО Владимиром Юсуповым Он погиб в конце января Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

В ходе спецопрации на Украине 27 января при выполнении задач погиб житель п. Акилово Владимир Юсупов 1993 г.р. Об этом на своей офиициальной странице в социальных сетях написал глава Кочёвского муниципального округа Александр Юркин.

Обстоятельства гибели участника СВО не уточняются.

Гражданская панихида и прощание с военнослужащим состоятся 7 марта. С 13:00 до 13:30 — отпевание, с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида и прощание в здании клуба п. Акилово.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего. Вечная память Герою», — отметил глава округа.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в Кочёво простились с 52-летним жителем муниципалитета Василием Вавилиным, который погиб 7 января этого года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.