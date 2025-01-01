На севере Прикамья простятся с участником СВО Василием Вавилиным Ему было 52 года Поделиться Твитнуть

Фото: Александр Юркин

В начале этого года в ходе специальной военной операции погиб 52-летний житель Кочёво Василий Вавилин. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсетях глава муниципалитета Александр Юркин.

Василий Вавилин родился в 1973 году в Кочёво. Каким образом он оказался в зоне боевых действий СВО и в каком качестве там служил, не уточняется. Известно лишь, что он погиб 7 января этого года.

Прощание с военнослужащим состоится в четверг, 13 февраля. С 13:00 до 13:30 запланировано отпевание, а с 13:30 до 14:00 — гражданская панихида в здании клуба Кочёво.

«Приношу свои искренние соболезнования родным и близким погибшего», — написал глава округа.

В комментариях под постом пользователи отмечают, что погибший был спокойным, скромным и хорошим человеком.

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