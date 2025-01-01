В Прикамье простятся с бойцом СВО из Григорьевского Артём Пепеляев погиб в начале февраля Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Нытвенского округа

Во время спецоперации погиб уроженец Пермского края Артём Пепеляев. Об этом сообщает администрация Нытвенского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.⁣

Гвардии рядовой Артём Пепеляев служил в мотострелковом подразделении, а 6 февраля 2025 года погиб при выполнении боевой задачи, проявив мужество и героизм.

Прощание с военнослужащим состоится 5 марта в с. Григорьевское.

Церемония прощания начнется в 10:00 в Доме творчества (ул. Школьная, 13а). Гражданская панихида — в 11:00.

Местные власти выразили глубочайшие соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее в зоне СВО погиб житель Косинского муниципального округа Дмитрий Петров. Он родился 2 февраля 1996 года, а с июля 2024-го мужчина проходил службу по контракту в звании гвардии рядового на должности стрелка-сапёра мотострелкового батальона.

Военнослужащий погиб 1 декабря прошлого года. Прощание с ним состоялось 3 марта.

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