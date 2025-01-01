В Пермском крае прощаются с погибшим на СВО сапёром Дмитрием Петровым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Косинского округа

В зоне специальной военной операции на территории Украины, Луганской Народной Республики и Донецкой Народной Республики погиб житель Косинского муниципального округа Пермского края Дмитрий Петров. Об этом сообщили в местной администрации и выразили соболезнования родным и близким военнослужащего. «Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты», — сказано в информации.

Дмитрий Петров родился 2 февраля 1996 года. С июля 2024 года мужчина проходил службу по контракту в звании гвардии рядового на должности стрелка-сапёра мотострелкового батальона.

Погиб Петров 1 декабря.

Прощание с военнослужащим состоится 3 марта. С 11:00 до 11:40 пройдёт отпевание в Свято-Никольской церкви Косы, а в 12:00 на площади КДЦ начнётся траурный митинг.

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