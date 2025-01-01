До конца 2027 года в Перми отремонтируют историческое здание школы № 22 Необходимо обновление кирпичных столбов ограды Поделиться Твитнуть

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия Пермского края опубликовала проект приказа об утверждении охранного обязательства собственника ОКН регионального значения «Здание, где Е. П. Серебренниковой (Солонининой) было основано училище для слепых детей». Здание расположено по ул. Сибирской, 80 в Перми, сейчас в нём находится школа № 22.

Согласно документу, в перечень работ по сохранению ОКН вошёл ремонт кирпичных столбов ограды. Работы должны быть выполнены до 30 декабря 2027 года. Также в течение 12 месяцев от даты утверждения охранного обязательства владелец должен разместить на здании информацию об историческом здании.

В 2022 году школа вошла в программу капремонта. В нём были проведены работы по ремонту фундамента, кровли, потолков, междуэтажных перекрытий, полов, окон, дверей, лестниц, фасадов, замене инженерных сетей и обновлению внутреннего пространства. После ремонта корпус был открыт в январе 2024 года.

Двухэтажное кирпичное здание было построено в 1890 году на средства екатеринбургского купца Михаила Рожнова, по инициативе одного из первых в России женщин врачей — офтальмолога Евгении Серебренниковой (урождённой Солонининой) в нём было организовано училище для слепых детей. В начале XX века в здании в разные годы размещались школа-коммуна № 18 им III-го Интернационала, фабрично-заводская семилетняя школа № 22, детский сад, Пермский коммунально-строительный техникум, в годы войны здесь находился госпиталь, а в 1943-м его вернули средней школе № 22.

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