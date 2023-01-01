Максим Артамонов На оснащение пермской школы № 22 после капремонта могут выделить более 19 млн рублей С таким предложением к депутатам вышли чиновники мэрии Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании комитета по социальной политике Пермской городской думы депутаты обсудили проект решения об установлении расходного обязательства по приобретению средств обучения для школы № 22 с углублённым изучением иностранных языков.

И.о. начальника департамента образования Перми Ольга Ершова пояснила, что здание нужно оснастить после капремонта. Общий объём средств, который для этого потребуется, составляет 19 млн 342 тыс. руб.

Депутат Олег Бурдин поинтересовался, были ли задействованы средства краевого бюджета, или город взял на себя эту нагрузку добровольно.

«Школа за счёт средств краевого и федерального бюджета получила в прошлом году 8 млн руб. на оборудование в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Выделенных средств хватило на оснащение восьми кабинетов и интерактивное оборудование, чтобы обеспечить современный образовательный процесс в соответствии со всеми требованиями. То есть 8 млн руб. в прошлом году школа получила. Но общее количество детей и количество классов не позволило в полном объёме обновить материально-техническую базу, оборудовать учебные кабинеты, спортивный зал. В этой связи мы вышли с дополнительным расходным обязательством», — пояснила Ершова.

Вопрос чиновнице задала также председатель комитета по социальной политике Наталья Рослякова. «Деньги выделяются по нормативу или исходя из потребности?» — поинтересовалась депутат.

Ольга Ершова пояснила, что это фиксированная сумма, и она не зависит от количества учащихся.

«Общий объём финансирования ремонтных работ федеральных и региональных — 125 млн руб., из них 8 млн — на оборудование», — добавила чиновница, отметив, что сейчас департамент образования совместно с департаментом финансов Перми прорабатывает вопрос оснащения оборудованием школ, открытых после капремонта.

В итоге депутаты поддержали проект решения о расходном обязательстве. Вопрос будет рассмотрен на пленарке Пермской городской думы на следующей неделе.

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