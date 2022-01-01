В конце декабря после капремонта откроются две пермские школы Поделиться Твитнуть

В рамках реализации проекта «Новая школа» «Единой России» и народной программы партии 14 декабря депутат ЗС, председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа» Анатолий Маховиков проверил ход капитального ремонта школ № 77 и «Синтез».

В конце декабря ученики сразу двух пермских школ № 77 и «Синтез» сядут за парты в привычные для себя, но уже обновлённые классы. Два здания этих учебных заведений в этом году были капитально отремонтированы.

Здание 77-й школы 1959 года постройки. Сегодня здесь в столовой обновили мебель, в коридорах свежий ремонт. В классах тоже всё по-новому: преобразились стены, потолки, плюс новая мебель, а в лабораториях установят современное оборудование. В актовом зале будет установлен видеопроектор и демонстрационное оборудование.

В рамках рабочего выезда проверил готовность школы депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа» Анатолий Маховиков. В стенах этого образовательного учреждения учится 700 детей. Капитальный ремонт сделали как внутри, так и снаружи.

Елена Иконникова, директор СОШ № 77 г. Перми: «У нас полностью новая вентиляционная система, горячее и холодное водоснабжение. Мы думаем, что школа сможет функционировать ещё лет сто с этим капитальным ремонтом».

В старом корпусе школы «Синтез» в Закамске вместо обшарпанных стен красивый фасад, здесь отремонтировали фундамент, крыльцо. Всё поменялось и внутри: 20 кабинетов школы оборудованы новой мебелью. Отремонтировали все помещения. Будет обновлённая библиотека с новыми книгами, компьютерный класс и кабинет робототехники, лаборатория естествознания, спортивный зал. В этом корпусе теперь будут учиться дети с 1 по 5 класс, это 750 школьников.

Елена Звегинцева, директор СОШ «Синтез» г. Пермь: «Мы поменяли все перекрытия, оконные, дверные блоки, мы поменяли все коммуникации абсолютно — и тепло, и свет, и воду. Был ремонт кровли».

Анатолий Маховиков, депутат Законодательного собрания Пермского края, председатель регионального общественного совета партпроекта «Новая школа»: «Все подрядчики справились с теми сроками, которые были установлены. Эти школы были на особом контроле, потому что они входят в проект «Единой России» «Новая школа», и им уделялось особое внимание. Мы сейчас фиксируем, что строительные работы практически закончились».

Обе школы откроют двери ученикам в конце 2022 года.

Справка:

В этом году в Прикамье в программу капремонта вошли четыре пермские школы: № 22, 77 и 93, а также школа «СинТез». В их стенах обучается более 5,5 тыс. человек. При этом процент изношенности школы № 93 составлял 50%. По плану в трёх школах ремонт должен закончиться в декабре этого года, а в школе № 22, здание которой является памятником архитектуры, — в августе 2023 года. Формируется список объектов на следующие годы.

В Пермском крае за сроками и качеством ремонта следят депутаты от «Единой России» всех уровней: федерального, регионального и муниципального.

Напомним, создать программу капремонта школ на ближайшие пять лет президент Владимир Путин поручил на съезде «Единой России». Её реализацию закрепили в народной программе партии. «Единая Россия» передала руководству Минпросвещения реестр из более 7,2 тыс. школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ — от проекта до приёмки — проконтролируют штабы, которые «Единая Россия» и Минпросвещения сформировали в регионах и на федеральном уровне. За каждым объектом закреплены депутаты всех уровней от партии и сенаторы. «Единая Россия» обеспечила выделение средств федерального бюджета на реализацию программы. На 2022 год — 66,5 млрд руб., на 2023-й — чуть более 25 млрд руб. На эти средства за два года должны быть отремонтированы 2065 зданий школ, из них в этом году — 1653 школы.

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