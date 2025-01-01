В июне откроется речной маршрут Пермь — Оханск — Оса За навигацию будет выполнено 266 рейсов на судах типа «Валдай» Поделиться Твитнуть

Согласно приказу Министерства транспорта Пермского края, в 2025 году открытие речного сообщения между Пермью, Оханском и Осой намечено на первый месяц лета. Навигация по данному маршруту, согласно плану, завершится в октябре. Ожидается, что за период работы будет выполнено 266 рейсов. Об этом сообщает «Рифей-Пермь».

Длина маршрута в одну сторону — 368 км. Цена проезда составит 1052 руб. Для обслуживания пассажиров будут задействованы два судна типа «Валдай» на подводных крыльях.

В 2026 и 2027 годах начало навигации на этой линии предварительно сдвинется на май. Общая сумма доходов, которую краевой минтранс рассчитывает получить от перевозок по этому направлению, оценивается в 29,6 млн руб.

«Валдай 45Р» — российское речное пассажирское судно на подводных крыльях, разработанное ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева в Нижнем Новгороде. Головное судно проекта было спущено на воду в сентябре 2017 года, серийное производство начато в 2019 году. Пассажировместимость — 45 человек, скорость хода — 65 км/ч, дальность плавания — 400 км.

В 2023 году правительство Пермского края достигло договорённости о включении Прикамья в программу льготного лизинга судов, в рамках которой запланировано приобретение двух пассажирских судов «Валдай 45Р», которые и планируется использовать на маршруте Пермь — Оханск — Оса.

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