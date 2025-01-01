СМИ опровергли, что родной отец истязаемого в Перми ребёнка погиб на СВО Отчим находится под следствием Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Родной отец 9-летнего мальчика из Перми, с которым жестоко обращался отчим, погиб в Свердловской области. Как сообщает perm.aif.ru, в соцсетях и среди соседей семьи ходят слухи, что он погиб на СВО, однако информация не соответствует действительности.

По сведениям издания, родной отец пострадавшего ребёнка был убит осенью 2023 года сожительницей, которая находилась в нетрезвом состоянии. С ней он начал жить вскоре после очередного освобождения из мест лишения свободы.

За полгода до гибели сожители рассказали в интервью местному изданию «Глобус», что ищут возможность наладить жизнь, прекратить пить и вернуться в общество. Тогда же мужчина рассказал, что у него с бывшей женой есть два ребёнка, а решение о разводе они приняли после её измены.

Напомним, в Перми на ул. Солдатова 1 марта произошёл инцидент, вызвавший широкий общественный резонанс. Спасаясь от нетрезвого отчима, 9-летний мальчик выбежал в домашней одежде на улицу и просил о помощи. От преследования его спасли соседи. В связи с жестоким обращением с малолетним пасынком в отношении отчима возбуждено уголовное дело, он задержан. Предварительно установлено, что обвиняемый в течение года систематически избивал и оскорблял своего пасынка.

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