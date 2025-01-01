В Пермском крае вынесен приговор по делу о взрыве газопровода в Куеде Виновного приговорили к штрафу Поделиться Твитнуть

фото Куединского райсуда Пермского края

В Куединском районном суде завершилось рассмотрение дела жителя Чернушинского округа Пермского края. Его признали виновным в нарушении правил промышленной безопасности на опасном производственном объекте, что привело к серьезным травмам и значительному материальному ущербу. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 217 УК РФ.

Как установил суд, 8 февраля 2024 года, в период с 20:00 до 21:44, при транспортировке попутного газа на повреждённом участке газопровода «ГКС Куеда — точка врезки в газопровод «Чернушка-Пермь», произошла утечка газа из-за критического износа трубы. Это случилось недалеко от посёлка Куеда. Вышедший газ воспламенился от неустановленного источника, вызвав взрыв, который распространился в направлении населенного пункта.

В результате взрыва два человека получили термические ожоги различной степени тяжести. Ранее сообщалось о восьми пострадавших. Кроме того, взрыв повредил здания и другое имущество, общий ущерб составил более 6,8 млн руб.

На скамье подсудимых оказался сотрудник Цеха добычи нефти и газа № 1 ООО «Лукойл-Пермь», ответственный за безопасную эксплуатацию и исправное состояние промысловых трубопроводов.

«Действуя в нарушение требований должностной инструкции и иных нормативно-правовых актов, он допустил эксплуатацию опасного производственного объекта с нарушениями требований промышленной безопасности при уменьшении толщины стенки по нижней образующей до значения менее 1 мм, при минимально допустимой толщине — 4 мм», — сказано в информации Куединского райсуда.

На судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину и попросил рассмотреть дело в особом порядке, без проведения полноценного судебного разбирательства.

Суд, приняв во внимание смягчающие обстоятельства (признание вины, искреннее раскаяние, добровольное возмещение ущерба и другие действия, направленные на устранение последствий), приговорил подсудимого к штрафу в размере 200 тыс. руб. Решение вступило в силу.

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