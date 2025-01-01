Первые полёты лайнеров МС-21 с пермскими двигателями запланированы в 2025 году В производстве 13 серийных самолётов Поделиться Твитнуть

В первой половине 2025 года планируются первые полёты полностью импортозамещающих самолётов МС-21 и SJ-100. Об этом на заседании Президиума Совета законодателей при Федеральном собрании РФ 3 марта сообщил министр промышленности и торговли Антон Алиханов.

«Первые полёты полностью импортозамещающих самолётов МС-21 с двигателем ПД-14 и Superjet-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия. После чего начнутся сертификационные лётные испытания», — рассказал глава ведомства.

Он также отметил, что сейчас в производстве 13 серийных самолётов МС-21, девять готовы к монтажу системы, ещё четыре находятся на этапе агрегатной сборки. В разной степени готовности находятся 20 серийных самолётов SJ-100, 10 — в процессе окончательной сборки монтажа оборудования и систем. По его словам, в целях оптимизации сроков, минпромторг, минтранс и Росавиация контролируют через специальную систему мониторинга прохождение всех этапов по каждому элементу воздушных судов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что авиазаводу им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре для установки на ближнемагистральные самолёты SJ-100 переданы первые двухконтурные турбовентиляторные двигатели ПД-8, для которых «ОДК-Пермские моторы» производят газогенераторы, а «ОДК-СТАР» — систему автоматического управления двигателем. Позже «Ростех» также заявил о передаче авиастроителям партии двигателей ПД-14 для установки на самолёты МС-21. Они являются первыми турбовентиляторными двигателями, созданными в современной России, разработаны «ОДК-Пермские моторы».

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