Алёна Бронникова Пермские двигатели ПД-8 переданы для испытаний самолётов SJ-100 После наземных отработок начнутся лётные испытания Поделиться Твитнуть

Фото: Ростех

«Объединённая двигателестроительная компания» (ОДК) передала авиазаводу им. Гагарина в Комсомольске-на-Амуре первые двухконтурные турбовентиляторные двигатели ПД-8 для установки на ближнемагистральные самолёты SJ-100. Двигатели разработаны и созданы предприятиями, входящими в ОДК, в том числе пермским «ОДК-Авиадвигатель».

Испытания силовых установок в составе самолёта начнутся после наземных отработок. Об этом 11 февраля сообщил "Ростех".

«Двигатели ПД-8 переданы нашим авиастроителям в Комсомольске-на-Амуре, которые совместно с представителями ОДК проведут доводочные работы непосредственно на заводе и подготовят самолёт к первому полёту с отечественными силовыми установками. Наша цель − в максимально короткие сроки выйти на лётные испытания и сертификацию полностью отечественного лайнера», — прокомментировал первый замгендиректора "Ростеха" Владимир Артяков.

Отмечается, что при работе над ПД-8 применялся опыт создания более мощного двигателя — ПД-14. Для ускорения сертификации двигателя для SJ-100 используются результаты компьютерного моделирования. Сейчас ведутся работы по созданию на его базе отечественной силовой установки для тяжёлых транспортных вертолётов, а в перспективе ПД-8 планируется использовать также на самолёте-амфибии Бе-200.

Ранее «Новый компаньон» писал, что серийное производство самолёта МС-21 с пермскими двигателями ПД-14 начнётся с 2026 года. В данный момент завершаются все сертификационные испытания.

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