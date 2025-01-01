Авиастроители получили партию пермских двигателей для самолётов МС-21 Серийное производство планируется в 2026 году Поделиться Твитнуть

Нина Падалко

«Объединённая двигателестроительная компания» (ОДК) передала партию двигателей ПД-14 для установки на российские самолёты МС-21. Они являются первыми турбовентиляторными двигателями, созданными в современной России. Разработаны входящей в ОДК корпорацией АО «ОДК-Пермские моторы».

Как отмечает «Ростех», специально для ПД-14 были изготовлены полые лопатки вентилятора двигателя из легчайшего титана. Всего при работе конструкторы разработали и внедрили 16 критических технологий, в том числе созданы новые материалы, покрытия и конструктивные решения.

Ранее «Новый компаньон» писал, что серийное производство российского самолёта МС-21 планируется запустить с 2026 года. В текущем году «Ростех» рассчитывает завершить сертификационные испытания.

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