Энергетики использовали в Пермском крае дроны для борьбы со льдом на проводах Поделиться Твитнуть

В Пермском крае энергетики компании «Россети Урал» внедряют новую технологию борьбы с обледенением линий электропередачи. Теперь для удаления наледи с проводов используются беспилотные летательные аппараты. Информацию об этом нововведении представители организации опубликовали в своих социальных сетях.

«Проводим испытания противогололёдного дрона. Пермский край. Линия 110 кВ в районе Губахи. Один из самых проблемных участков, связанных с гололёдообразованием. Дрон компании «Лаборатория будущего». Сброс производится ударным модулем. Вместе с этим на линию наносится противогололёдная жидкость», — говорится в информации.

Напомним, с ноября в Прикамье произошло несколько крупных аварий на ЛЭП. Без отопления, воды и электроснабжения оставались десятки жилых домов. Последний такой случай произошёл в феврале в Губахинском и Кизеловском округах, где люди просидели без электричества несколько суток. Причиной аварий становились сильные снегопады и гололёдообразование на проводах.

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