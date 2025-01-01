Экс-директор газеты «Парма-Новости» погиб на СВО Александра Пыстогова похоронят в Сургуте Поделиться Твитнуть

Фото: газета "Парма-Новости"

Сегодня, 3 марта, в Сургуте состоятся похороны уроженца Кудымкара Александра Пыстогова, который ранее был директором газеты «Парма-Новости».

В спецоперации он служил в сапёрной роте мотострелкового взвода, а погиб ещё 14 апреля прошлого года, проявив при этом стойкость, самоотверженность и героизм, пишет «Парма-Новости».

Коллектив газеты выразил искренние соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.

По данным издания, с начала СВО уже 254 уроженца и жителя Коми-Пермяцкого округа погибли на фронте, в госпиталях и военных частях.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 3 марта похоронят уроженца Косинского муниципального округа Дмитрия Петрова. Он погиб в возрасте 28 лет. Дмитрий служил в звании гвардии рядового с июля 2024 года в должности стрелка-сапёра в мотострелковом батальоне.

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