В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Петров
Церемония прощания состоится 3 марта
В ходе специальной военной операции на Украине погиб 28-летний военнослужащий из Пермского края Дмитрий Петров. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные администрации Косинского муниципального округа.
Известно, что Дмитрий служил в звании гвардии рядового с июля 2024 года в должности стрелка-сапёра в мотострелковом батальоне.
Церемония прощания состоится 3 марта. Власти Косинского муниципального округа выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.