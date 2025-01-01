В ходе СВО погиб военнослужащий из Пермского края Дмитрий Петров Церемония прощания состоится 3 марта Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В ходе специальной военной операции на Украине погиб 28-летний военнослужащий из Пермского края Дмитрий Петров. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на данные администрации Косинского муниципального округа.

Известно, что Дмитрий служил в звании гвардии рядового с июля 2024 года в должности стрелка-сапёра в мотострелковом батальоне.

Церемония прощания состоится 3 марта. Власти Косинского муниципального округа выразили соболезнования семье и друзьям погибшего.

Ранее «Новый компаньон» сообщал , что в ходе СВО погиб военнослужащий из с. Кува Коми-Пермяцкого округа Дмитрий Караваев.

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