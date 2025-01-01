В Прикамье простились с погибшим на СВО Дмитрием Караваевым Его похоронили на малой родине в Куве Поделиться Твитнуть

Фото: "Парма-Новости" / Предоставлено родственниками погибшего

В ходе СВО на Украине был убит 46-летний Дмитрий Караваев, живший в селе Кува Коми-Пермяцкого округа. Об этом пишет издание «Парма-Новости» со ссылкой на родственников военнослужащего.

Рядовой Дмитрий Караваев участвовал в спецоперации рядовым. Он служил снайпером штурмовой роты 51-го гвардейского парашютно-десантного полка 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Во время исполнения обязанностей военной службы мужчина погиб 5 февраля этого года.

С участником СВО простились 26 февраля. Прощальная панихида прошла в доме культуры с.Кува.

Как отмечает издание, с начала СВО 250 уроженцев и жителей Коми-Пермяцкого округа погибли на фронте, в госпиталях и в военных частях.

Напомним, сегодня, 28 февраля, в Кизеле простятся Максимом Альмухаметовым, погибшим в зоне СВО. Он был убит ещё в феврале 2024 года при исполнении обязанностей военной службы. Прощание пройдёт в местном Дворце культуры. Начало в 11 часов.

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