В Прикамье простятся с погибшим на СВО Максимом Альмухаметовым Поделиться Твитнуть

фото предоставлено администрацией Кизеловского муниципального округа

В пятницу, 28 февраля, в Кизеле простятся Максимом Альмухаметовым, погибшим в зоне СВО.

«Администрация города выражает глубокие соболезнования родным и близким гвардии рядового Альмухаметова Максима Маратовича, погибшего в феврале 2024 года при исполнении обязанностей военной службы. Вечная память, вечный покой!» — сказано в информации, опубликованной на странице ВКонтакте администрации Кизеловского муниципального округа.

Прощание с Максимом Альмухаметовым пройдёт в местном Дворце культуры. Начало в 11 часов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что 25 февраля в д. Чалково в последний путь проводили жителя Бардымского муниципального округа Ильхама Аптукова. Он погиб при исполнении воинского долга в зоне СВО. Мужчине было 54 года.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.