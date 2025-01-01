В Прикамье простились с погибшим на СВО Ильхамом Аптуковым Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Во вторник, 25 февраля, в д. Чалково в последний путь проводили жителя Бардымского муниципального округа Пермского края Ильхама Аптукова. Он погиб при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции на Украине, в ДНР и ЛНР. Об этом сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Ильхам Юнусович родился 26 марта 1970 года, закончил Березниковскую среднюю школу, в 1988-1990 годах служил в рядах вооруженных сил РФ. а с 1994 по 2011 год — в органах МВД. Затем около 11 лет вел собственное подсобное хозяйство.

В марте 2024 года мужчина подписал контракт с минобороны и отправился на СВО

«Мы скорбим вместе с родными и близкими погибшего!» — сказано в информации властей.

Ранее «Новый компаньон» писал, что в ходе специальной военной операции погиб инженер-мечтатель из Перми Алексей Володченко.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.