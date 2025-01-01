На СВО погиб инженер-мечтатель из Перми Алексей Володченко Поделиться Твитнуть

фото из личного архива опубликовано на сайте perm.aif.ru

В зоне специальной военной операции погиб 57-летний Алексей Володченко, уроженец Перми, известный в кинематографических кругах изобретатель и дельтапланерист. Церемония прощания состоялась 20 февраля, его похоронили на Северном кладбище.

Как сообщает perm.aif.ru, Алексей пал в бою под Авдеевкой. Его друзья и знакомые отзываются о нём как человеке с выдающимися способностями.

Андрей Вилисов, линейный продюсер киностудии «Новый курс», вспоминает знакомство с Алексеем на съёмках фильма «Колорадо» (1991), где тот сыграл ключевую роль в обеспечении съёмок с воздуха. Он был одним из двух пилотов, способных выполнять сложные манёвры, что было необходимо для реализации замысла режиссёра Евгения Новикова.

В фильме Алексей также исполнил роль егеря, управляющего мотодельтапланом. Во время съёмок одного из трюков произошла авария, кадр с которой вошёл в финальную версию фильма.

Алексей был универсальным мастером, помогал с оборудованием, работал водителем на съёмках множества фильмов и в течение 15 лет участвовал в организации фестиваля «Флаэртиана».

По словам кинооператора Семёна Соснина, Алексей был инженером-мечтателем, всегда стремился к идеалу и увлекался новыми идеями. Он мечтал, например, построить катер и операторский кран.

В 2023 году Алексей заключил контракт с Минобороны и отправился в зону СВО, где служил в штурмовом подразделении в звании старшины.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.