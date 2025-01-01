СМИ сообщили об отмене концерта Лолиты Милявской в Перми Сама певица пока никак это не прокомментировала Поделиться Твитнуть

Лолита Милявская

ВКонтакте

В «Яндекс Афише» остановлена продажа билетов на концерт российской певицы Лолиты Милявской, запланированный на 19 марта в спорткомплексе им. Сухарева в Перми. В то же время продажи билетов на концерт Лолиты ещё доступны на платформе kassir.ru.

По данным источника «Коммерсантъ-Прикамье» в ЦСП, концерт отменен, но организаторы выступления подали возражение. Его сейчас рассматривают.

Отметим, выступление певицы в Перми было запланировано на 19 марта, а через два дня, 21 марта, она должна выступить в Казани.

Напомним, в середине февраля члены Гуманитарного центра Прикамья потребовали отменить в Перми концерт Лолиты Милявской, который должен состояться 19 марта в спорткомплексе им. Сухарева. Они направили обращение губернатору, министру культуры, министру образования Прикамья и главе Перми. Представители центра утверждали, что публичные высказывания Лолиты «противоречат нормам морали и традиционным ценностям российского общества, а также могут подорвать доверие к направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодёжи усилиям».

Позже, в посте от 18 февраля в своём телеграм-канале, Лолита сообщала, что концерт в Перми не отменён, идёт продажа билетов. Она призвала всех «не создавать интригу в Сети».

Отметим, в прошлом году был отменён концерт Лолиты, запланированный в пермском ДК им. Солдатова. Сообщалось, что расторгнуть договор с площадкой приняли решение организаторы тура певицы. Её выступления начали срываться по всей России после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в баре Mutabor.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.