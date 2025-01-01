Алёна Бронникова Общественники требуют отменить концерт Лолиты Милявской в пермском спорткомплексе Ранее был отменён её концерт в ДК Солдатова Поделиться Твитнуть

Лолита Милявская

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Пермские общественники требуют отменить в Перми концерт Лолиты Милявской, который должен состояться 19 марта в спорткомплексе им. Сухарева. Они направили обращение губернатору, министру культуры, министру образования Прикамья и главе Перми.

Гуманитарный центр Прикамья просит принять меры по отмене концерта Лолиты. По мнению общественников, её публичные высказывания противоречат нормам морали и традиционным ценностям российского общества, а также могут подорвать доверие к направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодёжи усилиям.

«Особую озабоченность вызывает планируемое проведение данного мероприятия на территории, предназначенной для спортивных занятий детей, подростков, молодёжи Пермского края. Подобное соседство не только неуместно, но и может быть расценено как косвенная пропаганда аморального поведения», — отмечается в посте, опубликованном в официальном сообществе центра.

Ранее был отменён концерт Лолиты, запланированный в ДК им. Солдатова. Сообщалось, что расторгнуть договор с площадкой приняли решение организаторы тура певицы. Её выступления начали срываться по всей России после участия в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой в баре Mutabor.

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