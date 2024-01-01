Концерт Лолиты Милявской в Перми официально отменён Ранее сообщалось о приостановке продажи билетов Поделиться Твитнуть

Лолита Милявская

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Концерт Лолиты Милявской в пермском ДК им. Солдатова 19 марта отменён. «Организаторы тура Лолиты решили расторгнуть договор с площадкой. Причины они не указали»,— пояснили изданию «Коммерсантъ-Прикамье» во Дворце культуры.

Ранее сообщалось, что продажа билетов на концерт певицы приостановлена, а на сайте автоматизированной системы «Городские зрелищные кассы» до сих пор висит информация, что билетов нет, и не объявлен возврат приобретённых.

Напомним, весной Милявская должна была дать серию концертов «Лолита. И этим всё сказано» на Урале и в Сибири, но часть выступлений, не только в Перми, уже отменены.

Концерты Лолиты начали срываться по всей России после участия певицы в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Вместе с Милявской в «чёрный список» попали Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти, Глюкоза. Все они были участниками той же вечеринки в баре Mutabor.

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