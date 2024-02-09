Продажа билетов на концерт певицы Лолиты в Перми остановлена Выступление Милявской должно было состояться 19 марта Поделиться Твитнуть

Продажа билетов на концерт певицы Лолиты Милявской, который должен был состояться 19 марта в ДК им. Солдатова в Перми, остановлена. На сайте автоматизированной системы «Городские Зрелищные Кассы» сказано, что билетов на выступление популярной исполнительницы нет.

Организаторы концерта не смогли уточнить, почему это произошло. «Отменят или перенесут концерт Лолиты, нам пока не сообщили организаторы тура. Если вдруг это произойдёт, то мы обязательно уведомим об этом наших зрителей», — прокомментировали они изданию 59.ru.

Весной Милявская должна была дать серию концертов «Лолита. И этим всё сказано» не только в Перми, но и в Челябинске, Омске, Тюмени, Барнауле и других городах, но часть выступлений уже официально отменили.

Концерты Лолиты начали срываться по всей России после участия певицы в «голой» вечеринке блогера Насти Ивлеевой.

Накануне к СМИ попал «чёрный список» артистов, чьи концерты сейчас находятся под негласным запретом на территории России. Среди селебрити, которые якобы попали под запрет, кроме Милявской, оказались Филипп Киркоров, Дима Билан, Анна Асти, Глюкоза. Все были участниками той же вечеринки в баре Mutabor. Однако в списке не только они. Всего в документе 50 артистов.

фото: Поздняков 3.0 / Telegram

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