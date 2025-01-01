Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В Перми морковка на скотче ушла «с молотка» за 5000 рублей Галерея «Пермский период» подвела итоги шуточного аукциона Поделиться Твитнуть

Фото: галерея "Пермский период"

Инсталляция «Снеговик», которую пермский галерист Анатолий Саклаков создал в знак оммажа знаменитому «Коменианту» Маурицио Каттелана, ушла с молотка за 5000 руб.

Напомним: частной художественной галерее «Пермский период» 5 марта исполняется 5 лет. В преддверии этой даты руководитель галереи Анатолий Саклаков решил сделать освежающий ремонт и обратился к любителям искусства за возможной помощью по принципу «кто сколько сможет». Для привлечения внимания включили юмор: галерист приклеил к стене скотчем морковку, назвал эту инсталляцию «Снеговик» и объявил аукцион.

Результат своей акции Анатолий Саклаков оценивает как неоднозначный: собрали 20 тыс. руб., самый большой взнос — 5000 руб. — и принёс меценату выставленное на аукцион произведение. По словам галериста, плательщики — друзья галереи и приверженцы того искусства, которое экспонируется в «Пермском периоде».

К сожалению руководства галереи, юмор поняли далеко не все — в комментариях в соцсетях было много грубых выпадов.

Ремонт в галерее обошёлся в сумму около 260 тыс. руб.

Анатолий Саклаков, галерист («Пермский период»):

— Не привязываясь к Прощенному воскресенью, мы заочно прощаем всех хамов и злопыхателей и радушно ждём на новые выставки в галерею «Пермский период».

13 марта в галерее состоится первый после ремонта вернисаж: откроются персональные выставки (0 +) Виталия Гнатюка (камнерезное искусство и графика) и Юрия Лапшина (живопись).





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