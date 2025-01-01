Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Пермский галерист намерен повторить успех Маурицио Каттелана Анатолий Саклаков собирает деньги на ремонт своей галереи с помощью шуточного аукциона Поделиться Твитнуть

Фото: галерея "Пермский период"

Владелец художественной галереи «Пермский период» Анатолий Саклаков 14 января разместил на своей страничке «ВКонтакте» пост с призывом участвовать в аукционе по приобретению произведения искусства. Произведение галерист создал сам, оно называется «Снеговик» и представляет собой морковку, приклеенную скотчем к стене галереи.

В своём посте Анатолий Саклаков пишет:

Фото: галерея "Пермский период"

Друзья, внимание: благотворительный аукцион!

В этом году художественной галерее «Пермский период» исполняется пять лет, и к нашему маленькому юбилею мы затеяли освежающий ремонт. Дело совершенно необходимое, но недешевое. Просим помочь и объявляем благотворительный аукцион.

Выставляем единственный лот, но какой!

Инсталляция «Снеговик». Морковь, скотч, авторская техника. Автор: Саклаков А.А.

Прекрасный современный образец актуального искусства (кто желает поспорить — просто взгляните на календарь, а потом за окно). Оммаж произведению «Комедиант» Маурицио Каттелана, проданному, между прочим, за $6,2 млн.

В беседе с «Новым компаньоном» владелец галереи уточнил, что юбилей «Пермский период» будет праздновать 5 марта и к этой дате в галерее уже должен пройти ремонт. Сумма необходима относительно небольшая — около 200 тыс. руб. По словам галериста, пост собрал уже более 200 откликов, но на момент разговора ещё никто на аукцион не заявился.

Итоги планируется подводить 25 февраля. Победитель аукциона, сделавший наибольший взнос, получит сам объект, фото на его фоне, сертификат с информацией об объекте, годовой абонемент на посещение «Пермского периода» (вход в галерею для посетителей платный), а также безмерную благодарность коллектива галереи и его руководителя.

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