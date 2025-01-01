Единороссы Прикамья нашли новый офис для регионального отделения Штаб-квартира партийцев находится на улице Белинского Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

Исполком регионального отделения политической партии «Единой России» теперь находится в новом офисе в центре Перми. Партийцы арендуют помещения в жилом доме по адресу: ул. Белинского, 55.

Первый замсекретаря отделения Вячеслав Григорьев пояснил, что в будущем единороссы планируют приобрести собственный офис, сообщает «Коммерсантъ-Прикамье».

Напомним, в ночь на 24 октября 2024 года две женщины подожгли офис «Единая Россия» по ул. Плеханова, 12. Очевидцы рассказали, как злоумышленницы выбили в окнах стёкла и бросили внутрь коктейли Молотова. Бутылок с зажигательной смесью было семь, по числу окон офиса отделения. Всё это они снимали на камеру. Выгорел один рабочий кабинет на 40 кв. м. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС через полчаса после его начала.

С места происшествия женщины скрылись, но вскоре их задержали. Ими оказались мать 54 лет и дочь 20 лет из Гайн (север Прикамья).

В феврале на сайте бесплатных объявлений «Авито» были выставлены на продажу помещения по ул. Плеханова, 12. Сообщалось, что их общая площадь составляет 366,1 кв. м. Цена за объект недвижимости — 43 млн 932 тыс. руб. (120 тыс. руб. за кв. м).

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