В Перми выставили на продажу сгоревший офис «Единой России» Его предлагают покупателям почти за 44 млн рублей Поделиться Твитнуть

На сайте бесплатных объявлений «Авито» выставлены на продажу помещения по ул. Плеханова, 12 в Дзержинском районе Перми. В этом здании ранее находился офис регионального отделения партии «Единая Россия».

Общая площадь помещений составляет 366,1 кв. м. Цена за объект недвижимости — 43 млн 932 тыс. руб. (120 тыс. руб. за кв. м).

«Помещение свободного назначения, с высокими потолками и новой чистовой отделкой (на данный момент выполняются ремонтные работы). Первый этаж, отдельная входная группа. Центр города, вокруг крупный жилой массив», — говорится в объявлении.

Среди возможных вариантов использования указаны торговля, услуги, офис, общепит и склад.

Напомним, в ночь на 24 октября 2024 года две женщины подожгли офис «Единая Россия» по ул. Плеханова, 12. Очевидцы рассказали, как злоумышленницы выбили в окнах стёкла и бросили внутрь коктейли Молотова. Бутылок с зажигательной смесью было семь, по числу окон офиса отделения. Всё это они снимали на камеру. Выгорел один рабочий кабинет на 40 кв. м. Пожар был ликвидирован сотрудниками МЧС через полчаса после его начала.

С места происшествия женщины скрылись, но вскоре их задержали. Ими оказались мать 54 лет и дочь 20 лет из Гайн (север Прикамья).





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